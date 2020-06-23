Москва, 23 июня 2020, 13:57 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об обязательной дактилоскопии желающих вступить в гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат «иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство Российской Федерации, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводилась», говорится в тексте документа.
МВД утвердит форму заявлений для вступления в гражданство.
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон, упрощающий получение гражданства родителям