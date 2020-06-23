Москва, , 13:57 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволит принимать решения о приобретении гражданства РФ по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших совершеннолетия, в период рассмотрения их заявлений, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Нормы позволят принимать решения о приобретении гражданства РФ по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших совершеннолетия вперёд рассмотрения их заявлений.

Сейчас иностранцы могут получить российское гражданство в упрощённом порядке, только если они являются недееспособными (инвалидами), а их дети — граждане России.

Принятый закон убирает понятие «недееспособный». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов охарактеризовал закон как «вредительство».

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