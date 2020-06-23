Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В Петербурге 23 июня избрали нового главу контрольно-счетной палаты (КСП), передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты городского Заксобрания отдали свои голоса в пользу бывшего руководителя Петроградского района, ныне аудитора КСП Константина Желудкова.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, для которого Петроградский район является «политической вотчиной», вручил Желудкову удостоверение.

За пост с ним соперничали еще два так или иначе связанных со спикером претендента: аудитор Юрий Шутов, который ранее работал под началом Макарова в аппарате ЗакСа, и глава местной администрации муниципалитета «Петровский» с Петроградской стороны Александр Томов.

Прошлый глава КСП Вадим Лопатников тоже подал документы и был удивлен, когда депутаты не стали выносить его кандидатуру на голосование, ведь «его убедили, что подписи за выдвижение собраны».

«Вячеслав Макаров выразил благодарность бывшему главе КСП Вадиму Сергеевичу Лопатникову за многолетний добросовестный труд на посту главы палаты», — сообщили в пресс-службе ЗакСа.

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