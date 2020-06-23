Москва, , 13:54 — REGNUM Госдума приняла постановление о назначении Дмитрия Тулина на должность члена совета директоров Центрального банка РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Таким образом, полномочия Тулина продлены.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила назначить Тулина на новый срок, предварительно согласовав это предложение с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас Тулин курирует банковское регулирование и надзор, финансовое оздоровление кредитных организаций.

В соответствии с законом о ЦБ в состав его совета директоров входят 15 человек, в том числе председатель Банка России (по должности). Члены совета директоров назначаются Госдумой на должность сроком на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с главой государства.