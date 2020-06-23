Могадишо, , 14:03 — REGNUM В Сомали был принят закон, в соответсвии с которым в обеих палатах парламента страны 30% мест должны быть заняты женщинами. Об этом передаёт BBC Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, в нижней палате парламента Сомали в общей сложности предусмотрено 274 места, в верхней палате — 54 места.

Женщины долгое время жаловались на недостаточную представленность в политической жизни страны, отмечают журналисты.

Но некоторые мужчины-кандидаты в депутаты, которые надеялись получить место на предстоящих выборах, раскритиковали новое законодательство, заявив, что люди должны иметь право выбирать любого кандидата вне зависимости от половой принадлежности.

Абдирашид Дуале Ахмед заявил корреспонденту ВВС, что «наши права были нарушены».