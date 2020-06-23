Женева, Швейцария, , 13:58 — REGNUM В ООН приняли резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в КНДР, сообщает JoongAng Illbo.

Согласно опубликованным данным, данная резолюция была принята в ходе 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Известно, что подобный документ принимается в ООН 18-й год подряд, начиная с 2003 года.

В резолюции, члены Совета ООН выразили обеспокоенность грубыми нарушениями прав человека в Северной Корее, назвав их «преступлениями против человечности», отметили, что из-за пандемии коронавируса ситуация с правами человека может ухудшиться еще больше, а также подчеркнули необходимость оказания своевременной помощи.

В свою очередь, посол КНДР в ООН Хан Тэ Сон отверг резолюцию и призвал представителей совета обратить внимание на ситуацию с правами человека в западных странах, упомянув недавний инцидент в США с убийством органами правопорядка афроамериканца Джорджа Флойда.

Совет по правам человека — международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Первое заседание Совета прошло 19 июня 2006 года.

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