Москва, , 14:00 — REGNUM Церемонию торжественного открытия Ржевского мемориального комплекса, который установлен в Тверской области, намеревается посетить президент России Владимир Путин. Об этом 23 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть такие планы», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности такого посещения.

При этом ранее помощник российского лидера Владимир Мединский сообщил, что открытие данного мемориала планируется провести 30 июня и, хотя мемориал был готов ещё в апреле, церемония была перенесена на конец июня из-за пандемии коронавируса.

Напомним, мемориал Советскому солдату установлен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и располагается у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Проект реализовывало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ и правительства Тверской области.