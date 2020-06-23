Эль-Кувейт, , 13:52 — REGNUM Посольство Индонезии в Кувейте в сотрудничестве с индонезийско-кувейтским деловым советом провело онлайн-семинар на тему «Деловые возможности после COVID-19», сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В течение 2020 года прогнозируется, что глобальные экономические условия, вызванные пандемией COVID-19, все еще будут ухудшаться.

Рост сектора производства медицинского оборудования, а также увеличение стоимости торговли нефтью и газом на $41,79 млрд, свидетельствует о приверженности индонезийских предприятий сохранению торговых отношений с Кувейтом.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия намерена сотрудничать с Малайзией и Таиландом для борьбы с эпидемией в регионе.

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