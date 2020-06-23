Москва, , 13:47 — REGNUM Москва с понимаем относится к вынужденным отказам лидеров некоторых стран, которые не приедут на парад Победы. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, причины отказов связаны с ограничениями, которые продолжают действовать в зарубежных странах из-за распространения коронавируса.

Представитель Кремля добавил, что в Москве также с пониманием относятся к отказу главы Хорватии Зорана Милановича приехать на парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, 22 июня в посольстве Хорватии в Москве заявили, что глава государства не приедет 24 июня в Москву, так как у него сломался самолет.

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