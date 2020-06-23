Москва, , 13:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин никогда не ожидает своих коллег в ходе мероприятий международного уровня, потому что его протокольная служба идеальным образом исполняет свою работу. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу дать комментарий утверждениям экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, что американский лидер намеренно опоздал на саммит глав двух стран в Хельсинки в 2018 году.

«Трамп специально опоздал на встречу с президентом (Путиным) в Хельсинки? Ну, тут трудно сказать, я сейчас детали не припомню, но там особо президент никого не ожидал, я уж не знаю, как специально опаздывал Трамп», — отметил в разговоре с представителями прессы Песков.

Также он подчеркнул, что протокольная служба президента России работает идеально и глава государства «никогда никого не ждет».

При этом, давая комментарий на тему того, что Трамп приехал на саммит в Хельсинки позднее на 20 минут, чем российский президент, пресс-секретарь напомнил, что на данной встрече также присутствовал президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Дело в том, что помимо Трампа еще есть президент Финляндии, который не менее важен. Наверное, просто Болтон об этом забывает», — заявил Песков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» заявил, что американский президент намеренно опоздал во время проведения саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.