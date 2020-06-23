Варшава, , 13:38 — REGNUM Иск избирательного штаба президента Польши Анджея Дуды против кандидата в президенты от оппозиционной «Гражданской коалиции», президента (мэра) Варшавы Рафала Тшасковского был отклонён. Об этом сообщает издание dorzeczy.pl.

Основанием для иска стали слова Тшасковского, произнесённые на митинге во Вроцлаве 14 июня.

«Сегодня в Польше почти миллион человек потеряли работу», — сказал он тогда.

Избирательный штаб президента Дуды, подавая иск, настаивал на том, что утверждение Тшасковского является ложью, поскольку «сегодня», то есть 14 июня, не отмечалось появления миллиона новых безработных.

Суд не согласился с доводами истцов, и отклонил иск на том основании, что мнение Тшасковского о проблемах рынка труда «исходит из определенной целостности, и его следует интерпретировать с учетом остальной части заявления».

«Начало предложения со слова «сегодня» не имеет большого значения для оценки правдивости высказывания, потому что при анализе произнесенного предложения следует считать, что 14 июня 2020 года (день высказывания) в Польше 1 миллион человек потеряли работу, — так произнесенное предложение является ложным. Однако принципы логики препятствуют такому пониманию этого высказывания, ибо 14 июня не произошло ни одного события, которое повлекло бы потерю работы 1 миллионом человек в нашей стране», — указано в мотивировке решения суда.

Иск был рассмотрен в так называемом «избирательном порядке» в течение 24 часов. Теперь у сторон есть 24 часа на обжалование. Суд второй инстанции вынесет своё решение также за 24 часа, и оно будет окончательным. В правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) заявили о намерении обжаловать решение суда.

В настоящее время в Польше правящая партия ПиС проводит судебную реформу, которая, по мнению Евросоюза и либеральной оппозиции, нарушает принцип независимости судов. Многие судьи недовольны этим, и настроены к ПиС негативно.

Президентские выборы в Польше назначены на 28 июня. В случае необходимости второго тура, он пройдёт 12 июля.