Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария достоин того, чтобы находиться первым в списке правящей партии «Грузинская мечта» на выборах в парламент. Об этом 23 июня сказал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в интервью телеканалу «Палитраньюс».

"Я лично считаю, что Георгий Гахария заслуживает того, чтобы быть первым номером в списке «Грузинской мечты», — сказал председатель законодательного органа. Он добавил, что сам предпочел бы не находиться в начале списка.

Талаквадзе отметил, что это решение по этому поводу еще не принято, и решать будет команда. Партийный список на выборы и фамилии тех, кто будет участвовать в выборах по мажоритарным округам, должны быть готовы в конце июля или начале августа.

Напомним, парламентские выборы в Грузии должны пройти 31 октября. К этому времени «Грузинской мечте» необходимо провести избирательную реформу. После нее сократится число мажоритарных округов с 73 до 30, а также с 77 до 120 увеличиться число мест в парламенте для депутатов, избираемых по партийным спискам.

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