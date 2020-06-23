Вильнюс, , 13:33 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 июня, встретился с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом и главой МИД Линасом Линкявичюсом для координации позиции Литвы в вопросе БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вайчюнас ранее представил текст меморандума стран Прибалтики о принципах энергетической политики, где Латвия и Эстония, декларируя понимание опасений Литвы в отношении БелАЭС, не соглашаются поддержать литовский бойкот станции, а Литва выражает уважение самостоятельности политики Латвии и Эстонии. Это вызвало критику со стороны Линкявичюса, который публично высказался против такого меморандума.

Науседа позвал обоих министров для согласования позиции. По словам его советника Ярослава Невировича, у Литвы позиция должна быть общей.