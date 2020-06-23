Москва, , 13:30 — REGNUM Отношения между Россией и Казахстаном в условиях распространения коронавируса показали пример образцового стратегического взаимодействия. Об этом заявил казахстанский посол в России Ермек Кошербаев в интервью РИА Новости.

По его словам, пандемия внесла свои коррективы. Однако это не отразилось на динамике двусторонних контактов. Вместе с тем распространение инфекции внесло кардинальные перемены в посольстве Казахстана в России.

Посол добавил, что Казахстан и Россия смогли организовать эффективное взаимодействие и совместную борьбу с последствиями пандемии. Нур-Султан также высоко оценил российскую помощь в виде поставок тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили сотрудничество в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

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