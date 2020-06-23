Киев, , 13:38 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) попросила выделить на постройку «стены» между Россией и Украиной дополнительно 4,5 млрд грн или свыше $168 млн, сообщила 22 июня неправительственная организация StataWatch.

Соответствующая просьба была направлена в минэкономразвития, минфин и минюст Украины, сказано в сообщении.

В случае удовлетворение данной просьбы общая стоимость «стены» составит более 6 млрд гривен.

Пограничники обосновывают свою просьбу тем, что на строительство «стены» в последние годы выделялась примерно половина от запланированных средств, при этом стоимость стройматериалов за это время существенно выросла.

Отметим, ранее бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала 112.ua прокомментировал строительство «стены» на границе Украины и России:

«Я на охоте был. Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что её даже кабаны перейдут, эту стену, прорвут… Просто ржали, как цинично можно воровать деньги и такое количество людей знает».

Напомним, инициатором строительства «стены» выступил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Первоначально объект планировали сдать в 2018 году, но позже перенесли сроки на 2025 год.

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