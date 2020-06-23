Москва, 23 июня 2020, 13:20 — REGNUM Заместитель руководителя исполкома ОНФ, президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Дмитрий Поликанов прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM значение поправки к Конституции РФ, где говорится об адресной социальной помощи:
Напомним, поправки к Конституции РФ были инициированы после обнародования ежегодного послания Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным.
В частности, одна из инициатив, записанная в поправках. звучит так: «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».
Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки голосования по поправкам, это — 1 июля 2020 года.
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