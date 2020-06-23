Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хотел пригрозить Североатлантическому альянсу выходом своего государства, если лидеры стран — союзников продолжат поддерживать проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в мемуарах экс-советника Трампа Джона Болтона, которые 23 июня поступили в продажу в США.

По словам Болтона, в день саммита НАТО в 2018 году Трамп рассказал ему, что хочет пригрозить выходом США из-за того, что с ними «обращаются несправедливо». США покинут альянс, если страны НАТО дадут согласие на российский газопровод.

«Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России», — цитирует американского лидера Болтон.

В дальнейшем Трампа убедили только раскритиковать страны НАТО за небольшие расходы на оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле рассказали о постепенном ознакомлении с книгой Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

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