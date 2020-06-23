Москва, , 13:22 — REGNUM Саммит глав России, Китая и Индии планируется провести «на полях» встречи «Большой двадцатки» (G-20), а до него пройдет встреча министров иностранных дел данных государств. Об этом 23 июня сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в формате видеоконференции министров иностранных дел трех стран.

По словам главы российского МИД, они со своими китайским и индийским коллегой договорились, что встреча в формате онлайн не будет являться заменой личной встречи, которая должно состояться до саммита трех стран.

«А саммит очередной наши китайские коллеги предложили провести «на полях» очередной встречи в верхах «Группы двадцати», как это и было в 2018—2019 годах, когда «на полях» «двадцатки» три лидера — лидеры России, Индии и Китая — проводили свои традиционные встречи», — заявил Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с президентами Сербии Александером Вучичем и Узбекистана Шавкатом Мирзеевым проведет 23 июня президент России Владимир Путин.