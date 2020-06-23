Киев, , 13:17 — REGNUM Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился почти на 13% в сравнении с результатом выборов 2019 года, сказано в исследовании центра «Социальный мониторинг», сообщило издание Strana.ua.

Согласно результатам опроса, в случае проведения парламентских выборов в средине июня 2020 года в Верховную раду Украины прошли бы четыре партии: «Слуга народа» — 30,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,6%, «Европейская солидарность» — 12% и «Батькивщина» — 9,7%.

Социологи напомнили, что на выборах 2019 года «Слуга народа» набрала 43%, то есть рейтинг политсилы упал примерно на 13%.

Исследование проводилось с 10 по 19 июня 2020 года, всего было опрошено 3037 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что баланс доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому впервые вошёл в отрицательную зону. Политику не доверяет примерно половина населения Украины.

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