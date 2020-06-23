Белград, , 13:03 — REGNUM Евросоюз нуждается не только в стабильной, но и в демократической Сербии. Так 22 июня докладчик Европарламента по Сербии Виола фон Крамон-Таубадель прокомментировала итоги парламентских выборов в Сербии, прошедших днем ранее.

«Намного до вчерашних выборов стало ясно, что Сербия не достигает базовых стандартов демократии. Правящая партия использует государственные ресурсы как свои собственные; СМИ не позволили вести настоящую дискуссию, из-за запугивания оппозиционных политиков не было условий для проведения свободных и честных выборов. Бойкот создал ситуацию, при которой победитель быть определен даже до начала голосования», — передал слова Фон Крамон-Таубадел портал European Western Balkans.

По ее мнению, ЕС в предыдущие годы закрывал глаза на «регресс демократии» в Сербии.

«Александр Вучич обещает, что у нас будет стабильный сосед. Но недостаточно, чтобы Сербия была стабильной: мы хотим увидеть демократическую Сербию. В данных обстоятельствах, когда демократия в Сербии находится в такой форме, страна не может присоединиться к ЕС. Европейские институты имеют возможность и обязанность требовать от Сербии проведения важных реформ», — заявила Фон Крамон.

Напомним, что 21 июня в Сербии прошли парламентские выборы. Правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича выиграла 61,5% голосов. Кроме нее, в парламент прошли коалиция Социалистическая партия Сербии — Единая Сербия и партия СПАС. Оппозиционный блок «Союз за Сербию» бойкотировал выборы.