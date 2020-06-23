Москва, , 13:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к российским гражданам в 15:00. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин подведет предварительные итоги борьбы с распространением коронавируса, а также рассмотрит текущее положение в экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июня в России выявили 599 705 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7425 — за минувшие сутки. Выздоровели 356 429 человек, скончались 8359 пациентов.

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