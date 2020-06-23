Москва, , 13:02 — REGNUM Переговоры с президентами Сербии Александером Вучичем и Узбекистана Шавкатом Мирзеевым проведет 23 июня президент России Владимир Путин. Об этом 23 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что на 23 июня у президента России запланировано несколько рабочих встреч и международных контактов.

«Сегодня будут переговоры президента с его коллегой из Сербии Вучичем, который только что триумфально выиграл выборы в Сербии», — заявил Песков.

Также он указал, что после этого пройдет отдельный блок, который будет посвящен отношениям России и Узбекистана.

«Это встреча с президентом Узбекистана Мирзиеевым», — сказал пресс-секретарь.

Кроме этого, Песков отметил, что лидеры обеих стран прибыли в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве.