Москва, 23 июня 2020, 13:02 — REGNUM Переговоры с президентами Сербии Александером Вучичем и Узбекистана Шавкатом Мирзеевым проведет 23 июня президент России Владимир Путин. Об этом 23 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что на 23 июня у президента России запланировано несколько рабочих встреч и международных контактов.
«Сегодня будут переговоры президента с его коллегой из Сербии Вучичем, который только что триумфально выиграл выборы в Сербии», — заявил Песков.
Также он указал, что после этого пройдет отдельный блок, который будет посвящен отношениям России и Узбекистана.
«Это встреча с президентом Узбекистана Мирзиеевым», — сказал пресс-секретарь.
Кроме этого, Песков отметил, что лидеры обеих стран прибыли в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня.
Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве.