Киев, , 12:58 — REGNUM Четыре партии прошли бы в Верховную раду Украины, если бы парламентские выборы в стране состоялись в ближайшее воскресенье.

Соответствующие результаты исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», были представлены сегодня, 23 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно полученным результатам, с большим отрывом лидирует в рейтинге популярности партий «Слуга народа», которую готовы поддержать 30,5% опрошенных.

Кроме того, избирательный барьер в Раду преодолевают «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 18,6%; «Европейская солидарность» Порошенко — 12%; «Батькивщина» Тимошенко — 9,7%.

Остальные политсилы, согласно данным социологов, не набирают необходимый минимум в 5%. Ближе всего к прохождению в Раду партии «Сила и честь» — 4,3%, а также «Гражданская позиция» — 4,2%.

Обращает на себя внимание фиаско партии «Голос» Вакарчука, которая сейчас представлена в Раде. Ее рейтинг на сегодня составляет лишь 2,1%.

Социологи отмечают, что в ходе исследования методом личного интервью по месту жительства респондента были опрошены 3 тыс. 037 человек во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки составляет 1,1−1,9%.

ИА REGNUM напоминает, что осенью этого года на Украине должны состояться местные выборы.