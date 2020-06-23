Москва, , 12:57 — REGNUM Власти Египта испытывают серьёзные опасения относительно эскалации напряжённости в Ливии, поскольку это может самым негативным образом повлиять на ситуацию в самом Египте, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается интересов Египта в Ливии, то они вполне понятны. Египет соседствует с Ливией, и как государство соседнее и близкое в этнокультурном и экономическом отношении Египет испытывает серьёзные опасения относительно эскалации напряжённости в Ливии, поскольку это может самым негативным образом повлиять на ситуацию в Египте, — сказал Шаповалов. — Египет заинтересован в том, чтобы к западу от его границ был мир, порядок и спокойствие и дружественный по отношению к Египту режим, который бы не стал прибежищем террористических групп. Поэтому речь идёт об интересах Египта и об арабской солидарности. И та помощь, которую Египет оказывает ливийскому народу в данной ситуации, является проявлением панарабской солидарности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов указал на то, что Турция своими действиями «открывает в Ливии ящик Пандоры».

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