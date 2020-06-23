Москва, , 13:13 — REGNUM В администрации президента России понемногу знакомятся с мемуарами экс-советника главы США Джона Болтона и считают их не совсем типичной откровенностью для чиновников такого уровня. Об этом сообщил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле знакомятся с книгой Болтона по мере того, как её текст становится доступен. Для госслужащих подобного ранга столь откровенная подача информации не совсем типична, это, скорее, версия событий в видении автора.

«Здесь, скажем так, с определённой отсылкой на то, что любая публикация все-таки должна проверяться. Постепенно знакомимся с этой книгой», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности действительно мог быть свидетелем каких-либо переговоров с участием российского лидера Владимира Путина, но «мог и не быть». Его утверждения нужно оценивать очень сбалансированно.

Песков добавил, что в России не принято пересказывать содержание закрытых бесед главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в США увидела свет книга экс-советника Трампа Джона Болтона, в ней говорится о его работе в Белом доме, также упоминается российский президент Владимир Путин.

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