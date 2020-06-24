Москва, 24 июня 2020, 04:13 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Борис Титов попытался доказать, что далеко не все предприниматели, которые сбежали из России от правосудия, на самом деле сбежали именно от него, а не из опасения быть обвиненными неверно. Опасения подтверждает и статья, позволяющая привлекать предпринимателей к уголовной ответственности и утяжелять их вину за счет понятия «организованная преступная группировка», и исследования Федеральной службы охраны. По данным опроса ФСО, к почти половине предпринимателей применялась статья 159 УК (мошенничество), при этом в 19% случаев — в совокупности с другими составами преступлений. Несмотря на запрет арестовывать предпринимателей, почти каждый пятый опрошенный был заключен под стражу. О том, насколько сложна задача, поставленная перед Борисом Титовым, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.
Не все сбежавшие от закона предприниматели одинаково невинные. Есть те, кто сбежал, прихватив капиталы, злит народ и портит жизнь оставшимся в стране коллегам. А есть те, кто пытался спасти свое дело, злого умысла не имел, и сбежал, поняв, что может пострадать неправомерно, не сумев доказать, что не вредил намеренно. Но как отделить одних от других? А сделать это нужно ‑ и справедливости ради, и для развития в стране предпринимательства.
Борис Титов предлагает узаконить онлайн-допросы в отношении беглых предпринимателей. Проводить их будет можно с использования одобренных правоохранительными органами систем видеоконференцсвязи. То, что на связи именно тот самый предприниматель, загодя подтвердит консульство РФ в стране, куда гражданин сбежал, либо он сам подтвердит личность через «Госуслуги» с помощью QR-кода.
Эту идею можно рассмотреть как возможность ввести видеозапись вообще всех допросов, и онлайн-трансляции из залов суда. Вряд ли все слушания и допросы нужно проводить под видеозапись, особенно если речь о гостайне. Также вопрос — а можно ли держать в открытом доступе эти видеозаписи допросов и слушаний? Или хранить только в архивах с доступом уполномоченных органов и участников дел?..
Читайте статью Галины Смирновой «Онлайн-опросы предпринимателей? Введут ли видеотрансляции из залов судов?».