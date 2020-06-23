Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал своего советника по национальной безопасности Джона Болтона «голубем». Об этом экс-советник пишет в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

Случай произошел на саммите КНДР и США в Сингапуре. «Трамп повернулся ко мне и сказал: «Джон был ястребом, но сейчас он голубь. Есть, что сказать после такого представления?» — вспоминает экс-советник.

Все присутствующие восприняли подобное представление как шутку. В ответ Болтон назвал Трампа новатором и сказал, что ждет визита в Пхеньян. Председатель КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, пообещал оказать теплый прием.

Отметим, книга Джона Болтона поступила в продажу 23 июня. Ранее суд разрешил продажу книги. Президент США выступил с резкой критикой этого решения своего бывшего советника.