Москва, , 12:49 — REGNUM Конфликт в Ливии может выплеснуться за её пределы из-за агрессивных действий Турции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя готовность Египта к вмешательству в ливийский конфликт.

«Если бы не было действий Турции, не было бы соответствующих деклараций и демонстраций со стороны Египта, — сказал Шаповалов. — Конечно, мы видим, как один непродуманный шаг может привести к резкому ухудшению ситуации не только в Ливии, но и в целом на Ближнем Востоке. Сейчас появляется ещё один фронт этого противостояния, и это грозит вылиться в дальнейший виток эскалации. Действия Турции стали очень серьёзным спусковым крючком не просто к эскалации ситуации в Ливии, но и выходу конфликта за ливийские границы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в настоящее время любое прямое вмешательство Египта в ситуацию в Ливии будет носить законный характер.

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