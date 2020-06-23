Москва, 23 июня 2020, 12:49 — REGNUM Конфликт в Ливии может выплеснуться за её пределы из-за агрессивных действий Турции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя готовность Египта к вмешательству в ливийский конфликт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в настоящее время любое прямое вмешательство Египта в ситуацию в Ливии будет носить законный характер.
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