Джакарта, , 12:48 — REGNUM Индонезия намерена сотрудничать с Малайзией и Таиландом для борьбы с эпидемией в регионе, сообщает Antara.

«В мире нет ни одной страны, которая была бы настолько сильна, чтобы противостоять COVID-19. В этих условиях международное и региональное сотрудничество становится все более актуальным», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия неизменно поощряет солидарность и международное партнерство в контексте борьбы с пандемией, в том числе на субрегиональном форуме сотрудничества между Индонезией, Малайзией и Таиландом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июня 2020 года в Индонезии выявлено 47 896 случаев заражения SARS-CoV-2.

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