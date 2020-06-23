Иркутск, , 12:48 — REGNUM КПРФ определилась со своим ставленником на губернаторских выборах и в Приангарье. Как сообщает официальный сайт иркутских коммунистов, бюро Иркутского обкома КПРФ предложило выдвинуть кандидатом в главы члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапов (КПРФ).

«Бюро Иркутского областного комитета КПРФ будет рекомендовать для выдвижения на выборы губернатора Иркутской области кандидатуру депутата Государственной думы РФ, члена бюро обкома Михаила Щапова. Решение было принято единогласно на заседании 23 июня», — поясняют коммунисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, необходимость губернаторских выборов в Иркутской области возникла осенью 2019 года, после того как глава региона — коммунист Сергей Левченко ушел добровольно в отставку. Исполняющим обязанности назначен заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев. Он уже обнародовал свое желание поучаствовать в губернаторской гонке.

Также известно, что сдаваться не намерен и сам Сергей Левченко. Не имея законных оснований принимать участие в досрочных выборах в губернатора Приангарья 13 сентября 2020 г., он написал письмо Путину.

Рекомендация бюро будет озвучена на пленуме Иркутского обкома КПРФ 24 июня. В случае положительного решения комитет направит рекомендацию областной партийной конференции, которая примет окончательное решение о выдвижении кандидата в губернаторы региона 27 июня.

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