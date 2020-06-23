Киев, , 12:47 — REGNUM Украинское государственное информагентство «Укринформ» напоминает о праздничной дате — 23 июня 1917 года первым Универсалом Центральной рады была провозглашена автономия Украины.

В документе, провозглашающем автономию, в частности, говорилось:

«Пусть будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не разрывая с государством Российским, пусть народ украинский на своей земле имеет право сам распоряжаться своей жизнью».

Официоз также кратко напоминает историю принятия Универсала. Еще в мае 1917 года для переговоров о правовом признании автономии Украины Центральная рада направила в Петроград делегацию, которая подняла этот вопрос перед Временным правительством и исполкомом Петроградского совета. Однако требования отклонили, ссылаясь на то, что Рада не выбрана всем населением края и не уполномочена обращаться от его имени.

«Однако властные структуры Петрограда недооценили решимость украинской национально настроенной демократии», — говорится в материале.

Уже 17 (4) июня на закрытом заседании Центральная рада констатировала, что актом отклонения требования автономии Украины «Временное правительство нарушило интересы украинского народа и принципы права наций на самоопределение» и решила действовать на свое усмотрение.

ИА REGNUM отмечает, что официальные лица нынешней власти с комментариями по поводу годовщины автономии не выступали.