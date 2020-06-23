Киев, , 12:49 — REGNUM Баланск доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому стал негативным, заявила руководитель Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева, сообщает 23 июня «Интерфакс-Украина».

Балакирева представила результаты опроса, согласно которым Зеленскому полностью доверяют 13% опрошенных, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%.

Социолог отметила, что в той или иной степени президенту Украины не доверяет примерно половина населения страны.

Опрос проводился с 10−19 июня 2020 года. Всего было опрошено 3037 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что в первой половине июня 2020 года на возможных президентских выборах Зеленский набрал бы 37,6% голосов. Отметим, что в 2019 году в первом туре выборов он набрал 30,24%.

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