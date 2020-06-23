Вильнюс, , 12:43 — REGNUM

Неясно, что литовский посол понимает под «совместными усилиями» для нормализации отношений: Россия отношения с Литвой не портила, вильнюсские политики сделали это самостоятельно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 июня, комментируя высказывания Эйтвидаса Баярунаса.

Как сообщалось ранее, посол Литвы в России в интервью «Эху Москвы» заявил, что для нормализации отношений двух стран нужны «совместные усилия», а поскольку «в этом году Литва и Россия празднуют чудесную дату — столетие подписания мирного договора», это может быть «хорошей почвой» для начала диалога.

«Не все исторические даты требуют радостного празднования. Советско-литовский договор 1920 года был подписан в условиях войны молодой Советской России с Польшей. Советской России требовался нейтралитет Литвы, его ценой стало прекращение существования Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики.

По этому договору Литва получила город Вильнюс и Виленский край, однако потом они были отобраны у Литвы Польшей и получены назад только в 1940 году после вхождения Литовской Республики в СССР.

Одним словом, никаких оснований усматривать в этой дате нечто, как говорит литовский посол, «чудесное» я не вижу. Тем более что в настоящее время Литва находится в авангарде наиболее агрессивно настроенных против России сил в НАТО и Европейском союзе.

Что вообще литовский посол понимает под «совместными усилиями» для нормализации отношений? Россия отношения с Литвой не портила. Наоборот, это Литва присоединилась к самым абсурдным антироссийским требованиям, звучащим из Вашингтона и Брюсселя, а порой ещё и подстёгивает эти требования. Это Литва активно ратует за наращивание враждебного нашей стране натовского военного присутствия у наших границ.