Москва, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Действия Турции в Ливии привели к эскалации конфликта в Ливии, убеждён политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Египта вмешаться в ситуацию в Ливии.
И заявление Египта, как заметил Шаповалов, — это ответ на действия Турции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что Египту будет легче резко нарастить свои силы в Ливии и разгромить тех, кого туда уже направила Турция, до того как та успеет перебросить кого-то ещё.
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