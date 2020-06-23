Москва, , 12:42 — REGNUM Действия Турции в Ливии привели к эскалации конфликта в Ливии, убеждён политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Египта вмешаться в ситуацию в Ливии.

«Очень многие страны пытаются вмешаться в ситуацию в Ливии, преследуя свои интересы, — сказал Шаповалов. — В этот очень сложный и драматичный момент, когда созрели условия для переговоров, турецкое вмешательство открывает ящик Пандоры. Фактически именно Турция своими неоправданными милитаристскими действиями разрушила хрупкое состояние, близкое к диалогу. Начав действия против Ливийской национальной армии, Турция не только спровоцировала резкую эскалацию конфликта внутри Ливии, но и создала эффект домино, при котором другие страны также начинают активизировать свои действия».

И заявление Египта, как заметил Шаповалов, — это ответ на действия Турции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что Египту будет легче резко нарастить свои силы в Ливии и разгромить тех, кого туда уже направила Турция, до того как та успеет перебросить кого-то ещё.

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