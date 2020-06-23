Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Оплата услуг ЖКХ «бьёт по карману» петербуржцев, особенно с учетом того, сколько человек потеряли работу из-за коронавирусного кризиса. Об этом заявил 23 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов ИА REGNUM

«Для города важно, чтобы тарифы ну не росли так быстро, как, я бы сказал, в других регионах. Для этого нужно работать. Для наших жителей вопрос очень важный, особенно на сегодняшний день, когда многие остались без работы, и, действительно, коммунальные услуги бьют по карману, по бюджету семьи», — считает Беглов.

Он призвал чиновников «сдерживать риски» повышения тарифов.

«Понятно, что мы полностью не сможем остановить рост, но держаться всегда ниже инфляции, думаю, что нам удастся и в последующие годы», — заявил градоначальник.

Как сообщалось ранее, с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге в среднем вырастут на 3,3%.

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