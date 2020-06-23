Пекин, , 12:30 — REGNUM С призывом к США о прекращении притеснения СМИ Китая в духе идеологических предрассудков времен «холодной войны» выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он заявил об этом 23 июня на брифинге в Пекине.

Как отметил официальный представитель китайского МИД, власти США уже второй раз вносят ведущие работу на американской территории СМИ КНР в список «иностранных представительств», что является, по мнению дипломата, политическим давлением на СМИ Китая со стороны Вашингтона.

«Китай решительно призывает США отказаться от мышления «холодной войны», отбросить идеологические предрассудки, немедленно прекратить и исправить эти ошибочные действия, которые никому не пойдут на пользу, в противном случае Китай будет вынужден дать необходимый и надлежащий ответ», — также заявил Лицзянь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что Госдеп США внес в список «иностранных миссий (представительств)» несколько китайских СМИ на основании того, что их контролируют власти страны. В этот перечень вошли Центральное телевидение Китая, китайская Служба Новостей, «Народная ежедневная газета» и «Глобал Таймс».