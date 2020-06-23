Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагал, что американские спецслужбы должны заранее знать о всех мировых инцидентах. Об этом написал бывший советник Трампа Джон Болтон в своих мемуарах, вышедших из печати 23 июня.

В одной из глав книги, повествующей о работе Болтона в Белом доме в 2018—2019 годах, говорится об инциденте в мае 2019 года в Ормузском проливе. Тогда несколько нефтяных танкеров подверглись атаке, и Болтон разбудил главу США утром, чтобы об этом сообщить.

«Но почему бы нам не знать об этом (заранее)?», — спросил, как утверждает Болтон, Трамп.

По словам экс-советника, он объяснил главе государства, что разведка не может знать абсолютно всё. Но тот же вопрос Трамп позднее задавал госсекретарю Майку Помпео.

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