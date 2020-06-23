Москва, , 12:22 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от поспешного «открытия» нижней палаты парламента для помощников на общественных началах, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

«У нас каждый раз по итогам тестирования обнаруживаются коллеги, которые больны или у которых антитела», — отметил Володин.

Так он отреагировал на предложение депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного разрешить доступ в Госдуму помощникам на общественных началах.

«Зачем подвергать жизни людей помощников на общественных началах? Вы хотите парализовать работу парламента?.. Мы должны сделать все, чтобы сохранить работоспособность парламента», — подчеркнул Володин.

По его словам, решение об «открытии» Госдумы в том числе для помощников на общественных началах привет к тому, что в нижнюю палату парламента будут ходить 6 тыс. посетителей в день.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пойти дальше и назначить «дежурных депутатов».