Москва, , 12:21 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич прибыл 23 июня утром в Москву. Здесь его встретили заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Сербии в России Мирослав Лазански, сообщает сербское издание «Политика».

Вучич находится в Москве с 23 по 24 июня с двухдневным визитом, в ходе которого запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также присутствие на параде в честь 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Сообщается, что в параде в Москве примут участие и 75 гвардейцев, которых направило в Россию минобороны Сербии.