Киев, , 12:37 — REGNUM Суд на Украине отменил подозрение, посмертно вручённое Ивану Кузнецову, который был убит во время конфликта с бывшим главарём «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одессы Сергеем Стерненко, сообщил 23 июня юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

Отмены подозрения добилась команда юристов Портнова.

«Это судебное решение разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения, и создаёт прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту», — рассказал он.

Портнов добавил, что его команда будет добиваться для Стерненко справедливого наказания, вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стерненко получил подозрение в убийстве и был помещён под домашний арест. После выхода из здания суда радикал публично разорвал решение.

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