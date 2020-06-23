Кейптаун, , 12:20 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса предупредил о предстоящих «трудных решениях и трудных днях» в борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом передаёт BBC Swahili cо ссылкой на обращение президента к нации.

Он также сообщил, что не существует «быстрых решений» для восстановления от пандемии, даже когда правительство постепенно возобновляет работу экономики после трех месяцев ограничений.

Президент добавил, что министр финансов на этой неделе представит в парламенте пересмотренный бюджет, который будет определять приоритетность некоторых программ и сокращать финансирование других.

Как отмечают репортеры, предприятия в южноафриканской стране сокращают персонал из-за больших потерь, в то время как другие компании полностью прекращают работу.

Президент Рамафоса признал трудности нахождения баланса между соблюдением мер безопасности и спасения предприятий от краха.

«Мы настоятельно призываем к тому, чтобы трудные решения, которые предстоит принять, принимались с осторожностью и должным учетом капитала компаний и предоставления средств к существованию работникам. Важно, чтобы все, что делается, опиралось на обеспечение справедливости для всех заинтересованных сторон», — сказал он.