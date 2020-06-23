Москва, , 12:05 — REGNUM Первая партия российских танков Т-72Б3 поступит в Сербию до конца 2020 года. Об этом 23 июня заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона в качестве военной помощи на безвозмездной основе поставит 30 танков Т-72Б3 и 30 модернизированных бронеавтомобилей БРДМ-2. В ближайшее время ожидается поставка 11 танков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года президент Сербии Александр Вучич встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Стороны договорились о предоставлении сербской стороне военно-технической помощи.

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