Сеул, , 15:09 — REGNUM 22 июня представители министерства обороны Южной Кореи и Сингапура провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах и меры правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

В ходе видеоконференции начальник Управления оборонной политики министерства обороны Южной Кореи Чон Сок Хван поделился с сингапурским коллегой информацией об участие южнокорейских военных в правительственных мерах по борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, заместитель постоянного секретаря министерства обороны Сингапура Тео Энг Ди высоко оценил усилия южнокорейского правительства в борьбе с эпидемией.

Отмечается, что в рамках встречи стороны также договорились укрепить сотрудничество в различных сферах, включая оборонные технологии.