Чита, 23 июня 2020, 12:00 — REGNUM В правительстве Забайкальского края произошло новое кадровое назначение. Как сообщает сегодня, 23 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, заместителем министра культура назначена заслуженный работник культуры Забайкальского края Оксана Мирсанова.

Оксана Мирсанова назначена заместителем министра культуры Забайкалья
Оксана Мирсанова назначена заместителем министра культуры Забайкалья
Правительство Забайкальского края

Она вступила в должность с 23 июня. Её последнее место работы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Приаргунского государственного колледжа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 июня, на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.

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