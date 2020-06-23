Москва, , 11:54 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский винит КПРФ в продажности из-за их нежелания голосовать за поправки к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

«Те, кто выступает против поправок, это те, кому заплатили за рубежом и заплатили хорошо», — заявил Жириновский.

Он осудил призыв коммунистов голосовать против поправок в Основной закон.

«Это отвратительно. Так нельзя!» — уверен парламентарий.

«С Запада кукловоды есть… Кто финансирует? Ходорковский», — отметил он.

Если вы выступаете против поправок к Конституции, значит, вы против Конституции, против страны.

«Конституция — это паспорт страны», — рассуждает Жириновский.

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