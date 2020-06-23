Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Бывший советник президента США Джон Болтон раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа за отказ нанести удар по Ирану. Об этом Болтон пишет в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

Он напомнил, что Иран сбил беспилотный летательный аппарат США. После этого в Белом доме обсуждался вопрос нанесения удара по трем военным объектам Ирана, которые якобы построили российские специалисты.

«Трамп спросил, были ли эти объекты российскими и насколько они были дорогими», — пишет Болтон. Кроме того, обсуждался вопрос о жертвах среди российских граждан.

Бывший советник заявил, что Трамп отказался от удара на основе информации заместителя юридического консультанта Белого дома Джона Айзенберга. Последний сообщил, что удар может привести к смерти 150 человек.

Напомним, в июне 2019 года в корпусе стражей исламской революции сообщили, что сбит БПЛА США, который нарушил воздушное пространство Ирана. По версии Вашингтона, беспилотник находился в международном воздушном пространстве.

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