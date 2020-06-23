Бамако, , 11:44 — REGNUM Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат настоятельно призвал президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и оппозиционные партии страны сотрудничать в целях прекращения политического кризиса в западноафриканской стране. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление Махамата.

По информации телерадиокомпании, Мали столкнулась с волной антиправительственных протестов. Оппозиционные группы призывают президента Кейту уйти в отставку из-за эскалации джихадистского и межобщинного насилия в стране.

В ответ на это президент пообещал сформировать новое правительство из представителей оппозиции.

Глава Африканского союза в своем заявлении высоко оценил «мирный характер» протестов и призвал как правительство, так и оппозицию «избегать применения насилия в любой форме».

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