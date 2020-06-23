Москва, , 11:41 — REGNUM Заместитель руководителя исполкома ОНФ, президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Дмитрий Поликанов считают очень важным, что поправки к Конституции РФ нашли своё отражение в решениях президента России и правительства во время преодоления коронавируса. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил, что, так называемый пакет социальных поправок является одним из самых значимых и прикладных для любого гражданина страны.

«Потому что он распространяется на те жизненные ситуации, в которые каждый из нас попадает постоянно — от рождения ребенка до выхода на пенсию. Индексация социальных пособий, увеличение адресной помощи, новые выплаты для семей с детьми — все эти меры конвертируют слова будущей Конституции в конкретные рубли в кошельках россиян уже сейчас», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, правки к Конституции РФ были инициированы в начале 2020 г., после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Но голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.