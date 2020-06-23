Москва, , 11:33 — REGNUM Руководители Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) выступили с резким осуждением инициатив движения «Голос» по организации наблюдения на участках в момент голосования по поправкам к Конституции.

«Последние обращения «Голоса» и ряда других организаций с предложениями о новых форматах наблюдения и методические документы по организации такого наблюдения вызывают все больше вопросов с точки зрения законности, элементарного здравого смысла и безопасности его участников. Логика, содержание и структура этих и прочих документов с головой выдает неприкрытую нацеленность их сочинителей на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования.

Предпринимаемые попытки организовать в обход общественных палат параллельное наблюдение за ходом голосования от имени незарегистрированных структур заведомо противоречат действующему законодательству и дезориентируют потенциальных наблюдателей. Не представляющие цельности и внутренней логики, не отвечающие задачам защиты прав граждан, методические документы, распространяемые от лица этих структур, бессмысленны, поскольку не учитывают, а в ряде случаев противоречат особенностям установленных процедур общероссийского голосования, а люди, делегированные этими структурами якобы для наблюдения по закону не могут быть допущены на участки.

Подчас следование инструкциям псевдонаблюдения просто опасно для жизни и здоровья наблюдателей. Так дорожная карта для наблюдения, представленная движением «Голос», содержит рекомендации к намеренному нарушению санитарно-эпидемиологических требований. А механически переписанная с материалов прошлых выборных кампаний т.н. инструкция для наблюдателей предполагает осуществление отдельных форм наблюдения «контактным» способом, что подвергает жизнь и здоровье наблюдателей необоснованному риску.

Единственной легитимной формой общественного наблюдения, гарантирующей полноценное участие граждан в общественном контроле за ходом общероссийского голосования, является их направление по линии Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат.

Ассоциация НОМ подчеркивает, что задачей наблюдения должно быть предотвращение нарушений, их профилактика, обеспечение прав граждан на свободное волеизъявление и его точное и достоверное отражение в результатах голосования», — сказано в заявлении НОМ, подписанном руководителями Ассоциации Александром Точеновым, Александром Бродом, Аленой Булгаковой, и Максимом Григорьевым.