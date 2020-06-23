Москва, 23 июня 2020, 11:33 — REGNUM Руководители Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) выступили с резким осуждением инициатив движения «Голос» по организации наблюдения на участках в момент голосования по поправкам к Конституции.
«Обращение президента РФ В. Путина 23 июня 2020 года»
Независимый общественный мониторинг снова критикует движение «Голос»
«Последние обращения «Голоса» и ряда других организаций с предложениями о новых форматах наблюдения и методические документы по организации такого наблюдения вызывают все больше вопросов с точки зрения законности, элементарного здравого смысла и безопасности его участников. Логика, содержание и структура этих и прочих документов с головой выдает неприкрытую нацеленность их сочинителей на искусственное создание провокаций, нагнетание напряженности и конфликтной атмосферы на участках в период голосования.
Предпринимаемые попытки организовать в обход общественных палат параллельное наблюдение за ходом голосования от имени незарегистрированных структур заведомо противоречат действующему законодательству и дезориентируют потенциальных наблюдателей. Не представляющие цельности и внутренней логики, не отвечающие задачам защиты прав граждан, методические документы, распространяемые от лица этих структур, бессмысленны, поскольку не учитывают, а в ряде случаев противоречат особенностям установленных процедур общероссийского голосования, а люди, делегированные этими структурами якобы для наблюдения по закону не могут быть допущены на участки.
Подчас следование инструкциям псевдонаблюдения просто опасно для жизни и здоровья наблюдателей. Так дорожная карта для наблюдения, представленная движением «Голос», содержит рекомендации к намеренному нарушению санитарно-эпидемиологических требований. А механически переписанная с материалов прошлых выборных кампаний т.н. инструкция для наблюдателей предполагает осуществление отдельных форм наблюдения «контактным» способом, что подвергает жизнь и здоровье наблюдателей необоснованному риску.
Единственной легитимной формой общественного наблюдения, гарантирующей полноценное участие граждан в общественном контроле за ходом общероссийского голосования, является их направление по линии Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат.
Ассоциация НОМ подчеркивает, что задачей наблюдения должно быть предотвращение нарушений, их профилактика, обеспечение прав граждан на свободное волеизъявление и его точное и достоверное отражение в результатах голосования», — сказано в заявлении НОМ, подписанном руководителями Ассоциации Александром Точеновым, Александром Бродом, Аленой Булгаковой, и Максимом Григорьевым.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.