Москва, 23 июня 2020, 11:33 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настороженно относится к инициативе публиковать все депутатские запросы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
Парламентарий видит в инициативе депутата Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия») как плюсы, так и минусы.
«Мы помним, как некоторые сенаторы лоббировали интересы своих детей, своих фирм. Вроде бы предложение (публиковать запросы) логично», — отметил Миронов.
Однако он считает недопустимым публиковать персональные данные обратившихся.
«Но вопрос: как же быть с гарантией нераспространения личных данных?.. Наше предложение — публиковать без информации о персональных данных», — указал депутат.
При этом Миронов настаивает и на том, чтобы публиковать и ответы на депутатские обращения.
«Но если публиковать запросы, нужно публиковать и ответы… Если депутат пишет запрос министру, а получает отписку — надо публиковать», — рассуждает Миронов.
Госдума на пленарном заседании обсудит проект постановления, согласно которому все запросы, направляемые депутатами Госдумы в разные инстанции, будут публиковаться.
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