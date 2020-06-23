Москва, , 11:33 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настороженно относится к инициативе публиковать все депутатские запросы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Парламентарий видит в инициативе депутата Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия») как плюсы, так и минусы.

«Мы помним, как некоторые сенаторы лоббировали интересы своих детей, своих фирм. Вроде бы предложение (публиковать запросы) логично», — отметил Миронов.

Однако он считает недопустимым публиковать персональные данные обратившихся.

«Но вопрос: как же быть с гарантией нераспространения личных данных?.. Наше предложение — публиковать без информации о персональных данных», — указал депутат.

При этом Миронов настаивает и на том, чтобы публиковать и ответы на депутатские обращения.

«Но если публиковать запросы, нужно публиковать и ответы… Если депутат пишет запрос министру, а получает отписку — надо публиковать», — рассуждает Миронов.

Госдума на пленарном заседании обсудит проект постановления, согласно которому все запросы, направляемые депутатами Госдумы в разные инстанции, будут публиковаться.

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